اشار النائب سيزار ابي خليل في حديث لقناة الـLBCI، الى أن "موقفنا ضد خرق الدستور، واللبنانييون سيرون اليوم من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع".

كانت هذه تفاصيل خبر ابي خليل: موقفنا ضد خرق الدستور واللبنانييون سيرون اليوم من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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