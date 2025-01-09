سكاف: أي "خربطة" في جلسة اليوم وأي تأجيل للجلسة سيؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي عنّا

اشار النائب غسان سكاف، الى أن "بعض القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي بالعقلية نفسها والامور قد تبدّلت والمعادلة الجديدة تستند الى التحوّلات التي حصلت في لبنان وسوريا أخيرًا والظروف التي كانت تفرض أسماء من محور الممانعة وتطلب من باقي الفرقاء التأقلم تغيّرت، والان أصبح للمعارضة كلمة مسموعة وعلى الاخرين التأقلم".

ورأى في حديث لقناة الـLBCI، أن "الساعات المقبلة ستفضي الى اتفاق وتوافق بين كل مكونات الوطن على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون ونحن نعوّل على التصويت الشيعي في المجلس النيابي".

وأكد أنه "يجب أن نستثمر "الهجمة الدبلوماسية" على لبنان لمصلحة لبنان وأي "خربطة" في جلسة اليوم وأي تأجيل للجلسة سيؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي عنّا".