الحاج: بعد 730 يوم من التعطيل هناك فريق لا يزال حتى الساعة لم يُلاقِ التوافق لأنه يريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء

اشار النائب رازي الحاج، في حديث لقناة الـLBCI، الى أن "بعد 730 يوم من التعطيل هناك فريق لا يزال حتى الساعة لم يُلاقِ التوافق ولم يحسم أمره لأنه يريد ان يُعيد عقارب الساعة الى الوراء".

وأكد أننا "أخذنا القرار بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، واذا أراد فريق ما تعطيل التوافق فاليتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام واذا أراد السير به فأهلًا وسهلًا به".