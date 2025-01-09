أبو الحسن: اللقاء الديمقراطي أيّد ترشيح قائد الجيش من أجل الدفع قدمًا من دون املاءات من أي جهة

اشار النائب هادي أبو الحسن، الى أن "اللقاء الديمقراطي أيّد ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون من أجل الدفع قدمًا لاحداث خرق بعد حسابات وطنية من دون تأثيرات أو املاءات من أي جهة ووفقًا لقناعاتنا"، لافتا الى أننا "سنصوّت للاستقرار وللجيش اللبناني".

واوضح في حديث لقناة الـLBCI، أن "الخطوة التالية بعد انتخاب الرئيس الشروع بالاستشارات النيابية من اجل تشكيل حكومة التي ستضع بدورها بيانها الوزاري، وفي البيان يجب ان يُؤخذ بعين الاعتبار الطائف والاستقرار والـ1701 وبرنامج اقتصادي اجتماعي واصلاحي يُلبي طموحات اللبنانيين ويلبي شروط".