انت الان تتابع "لست في لندن".. عناق مذهل لمباني شقراء والضباب يرسم لوحات طبيعية ساحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2025, 7:06 صباحاً

شكّل مشهد الضباب صباح اليوم وهو يغطي محافظة شقراء، لوحات طبيعية ساحرة أسرت القلوب وجذبت الأنظار. ورسم الضباب لوحة جمالية في سماء شقراء؛ حيث شكّل عناقًا مذهلاً للمباني والتضاريس العالية، في منظرٍ جميلٍ وأخاذ يأسر الناظرين؛ مما جعل عددًا من المتابعين يردّد عبارة "أنت في شقراء ولست في لندن". ووثّقت عدسة "الخليج 365" تلك الأجواء، ورصدت هذه اللقطات المناظر الطبيعية في ساعات الصباح الباكر.

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