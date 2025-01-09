أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح لـ"النشرة"، أن الموقف من جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لم يحسم بعد، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إجتماعاً عند الساعة 10 من أجل البحث في الأمر، لافتاً إلى أن هذا الإجتماع قد يكون خاص بالكتلة فقط، أو يشمل كتلة "الوفاء للمقاومة" أيضاً.

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم للنشرة: الموقف من جلسة إنتخاب الرئيس لم يحسم بعد وهناك اجتماع لكتلة "التنمية والتحرير" عند الساعة العاشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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