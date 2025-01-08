1.151 لغما انتزعها مسام في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025م، من انتزاع 1.151 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 32 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.115 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق «مسام» 967 ذخيرة غير منفجرة و14 لغمًا مضادًا للدبابات وثلاث عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة لحج تمكّن الفريق من نزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية تبن، ونزع 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 13 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين، وفي محافظة تعز نزع لغم واحد مضاد للدبابات و68 ذخيرة غيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المخاء، و3 ألغام مضادة للدبابات و26 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 477 ألفًا و583 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة السابعة من تشغيل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة، يستفيد منها 168.266 فردًا، بقيمة مليون و690 ألف دولار أمريكي.