شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أنابيب» توافق على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:-
* القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.
* القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال.
* عدد الأسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم.
* عدد الأسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم.
* لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
* تاريخ النفاذ: سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لإنعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
* تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:-
* القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.
* القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال.
* عدد الأسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم.
* عدد الأسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم.
* لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
* تاريخ النفاذ: سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لإنعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
* تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال.