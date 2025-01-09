شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3760 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 3939 جنيها للبيع، و3912.75 جنيه للشراء. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى 3760 جنيها للبيع، و3735 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيها للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الخميس، إلى: 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب، في مصر، اليوم الخميس، 30080 جنيها للبيع، و29880 جنيها للشراء.