شكرا لقرائتكم خبر عن «الليف» توقع عقدا مع «قادة البناء الحديث» بـ3.59 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الليف العالمية للخدمات البيئية ترسية عقد مع شركة قادة البناء الحديث.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية 22 ديسمبر الماضي، ومن المتوقع توقيع العقد في 16 يناير الحالي.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ3.593 مليون ريال.
ويتضمن العقد: خدمات دراسة تقييم الأثر البيئي وخدمات الامتثال البيئي للأعمال البحرية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل بحيرة الأربعين - جدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية 22 ديسمبر الماضي، ومن المتوقع توقيع العقد في 16 يناير الحالي.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ3.593 مليون ريال.
ويتضمن العقد: خدمات دراسة تقييم الأثر البيئي وخدمات الامتثال البيئي للأعمال البحرية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل بحيرة الأربعين - جدة.