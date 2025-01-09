عروض للطيران والدرونز بالمدينة المنورة

تنتهي إجازة الفصل الدراسي الثاني في المدينة المنورة بعروض للطيران وفعاليات طائرات الدرونز ضمن ملتقى المدينة للطيران.

وبدأت فعاليات المدينة المنورة بعدد من الفعاليات المتنوعة بتدشين اطلالة جبل عير من خلال إنشاء مطعم ومقهى في قمة مرتفعة من جبل عير تطل إلى المدينة المنورة، إضافة إلى التنقل عبر سيارات خاصة ومراكز استقبال للفعاليات، إضافة إلى افتتاح عدد من الفعاليات الشبابية «الشتوية» التي تمكن الشباب من الاستثمار والعمل في مناطق مختلفة بالمدينة، واستثمار المواقع في فترة الشتاء لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة.

في حين تم تدشين إحدى مواقع الجذب في المدينة من خلال افتتاح مركز السلام غرب المسجد النبوي لاستقطاب الزوار والمعتمرين من خلال تدشين عدد من المحال التي تقدم وجبات مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى الفعاليات والمتاحف والوجهات الحديثة الموجودة في المنطقة المركزية أو في المواقع التاريخية.

في المقابل أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة معالم الوقفية بهدف تعزيز الوعي بتاريخ المدينة المنورة وأحداث السيرة النبوية والمعالم التاريخية المرتبطة بها.