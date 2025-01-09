شكرا لقرائتكم خبر عن هزة في الدولار وبيتكوين بعد نفي تصريحات ترامب عن الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الدولار الأمريكي انخفاضا حادا مقابل معظم العملات الرئيسية، كما اهتزت عملة بيتكوين بشكل طفيف بعدما اقتربت بشدة من حاجز 100 ألف دولار، وذلك عقب نفي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تقريرًا يفيد بأن خططه للتعريفات الجمركية لن تكون واسعة النطاق كما يخشى الكثيرون في البداية مع تقلب العملة التي أثرت على المتداولين، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية.
وارتفع اليورو بنحو 1.3% مقابل الدولار وهو أكبر مكسب للعملة الموحدة خلال اليوم في 14 شهرا، في حين قفز الجنيه الإسترليني أيضا بنحو 1%.
وخفض التجار رهاناتهم على العملات ومحو المكاسب في السندات بعد أن كتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن تقرير واشنطن بوست كان "مخطئًا" في التصريح بأن سياساته التعريفية سوف تخفف.
وقال الرئيس المنتخب في منشور منفصل أن شركة "يونايتيد ستياتس ستيل كورب" التي منع الرئيس جو بايدن اندماجها مع شركة "نيبون ستيل" ستكون "شركة أكثر ربحية وقيمة" في ظل التعريفات الجمركية.
وبعد دخول شهر أكتوبر بمركز قصير صافٍ على العملة الأمريكية احتفظ المتداولون بنحو 31.4 مليار دولار في رهانات طويلة حتى 31 ديسمبر وهو أكبر رقم منذ أبريل، وفقًا لأحدث أرقام لجنة تداول السلع الآجلة التي نُشرت يوم الاثنين.
استفاد الدولار من التوقعات بقيام ترامب بفرض رسوما على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مما سيضر بالعملات بما في ذلك اليوان واليورو.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضا أن ترامب كان يفكر في ما يسمى ببرنامج التعريفات الجمركية العالمية، وهو ما يعني أنه ينطبق على كل دولة.
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وعمل تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ويفيد بأن التعريفات الجمركية لترامب ربما لا تكون واسعة النطاق كما كان يُعتقد سابقًا وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار وتقلب سعر البيتكوين بنحو 2% على الفور وفي وقت لاحق دحض الرئيس ترامب هذا التقرير وقلص البيتكوين مكاسبه.
ومع ذلك، تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على زخمها في بداية العام، حيث استعاد مستوى 102 ألف دولار يوم الاثنين - بعد أن استمرت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الارتفاع أيضًا.
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وأشارت تقارير إلى أن أكثر من 500 مليون دولار تدفقت إلى فئة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين خلال الأيام الثلاثة الأولى من العام.
ومن المرجح أن تستمر تقلبات الدولار الهبوطية الناجمة عن المزيد من الشائعات حول التراجع المحتمل عن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في ضخ التقلبات في الأسواق العالمية. وتعكس تحركات أسعار البيتكوين الأخيرة هذا حيث يراقب المتداولون عن كثب مؤشر الدولار بحثًا عن إشارات.
ومع تشكيل السياسات المالية والنقدية في ظل الإدارة الجديدة، من المرجح أن تشهد سوق العملات المشفرة نشاطًا متزايدًا.
مؤشر بلومبرج الفوري للدولارأنهى مؤشر بلومبرج للدولار الجلسة منخفضا 0.6% بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1% وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ عام 2023 عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية يفيد بأن مساعدي ترامب يبحثون وضع خطة تعريفة جمركية تغطي الواردات الأساسية فقط.
وارتفع اليورو بنحو 1.3% مقابل الدولار وهو أكبر مكسب للعملة الموحدة خلال اليوم في 14 شهرا، في حين قفز الجنيه الإسترليني أيضا بنحو 1%.
ماذا قال المحللون؟قالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في "إكس تي بي" :"إن الخسارة الأولية للدولار كانت رد فعل مبالغ فيه على تقرير غير مؤكد لكنها تظهر اتجاه الأمور فيما بعد في ظل أوضاع معينة. لقد شهدنا تراكمًا كبيرًا من عمليات الشراء للدولار وهي معرضة لخطر التحول".
وخفض التجار رهاناتهم على العملات ومحو المكاسب في السندات بعد أن كتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن تقرير واشنطن بوست كان "مخطئًا" في التصريح بأن سياساته التعريفية سوف تخفف.
وقال الرئيس المنتخب في منشور منفصل أن شركة "يونايتيد ستياتس ستيل كورب" التي منع الرئيس جو بايدن اندماجها مع شركة "نيبون ستيل" ستكون "شركة أكثر ربحية وقيمة" في ظل التعريفات الجمركية.
تقلبات الدولاروبحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة التي جمعتها بلومبرج منذ عام 2003، عزز المتداولون المضاربون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 توقعاتهم الصعودية للدولار بأكبر هامش على الإطلاق في ربع سنة.
وبعد دخول شهر أكتوبر بمركز قصير صافٍ على العملة الأمريكية احتفظ المتداولون بنحو 31.4 مليار دولار في رهانات طويلة حتى 31 ديسمبر وهو أكبر رقم منذ أبريل، وفقًا لأحدث أرقام لجنة تداول السلع الآجلة التي نُشرت يوم الاثنين.
ترامب والرسوم الجمركيةوقال استراتيجيو "سيتي جروب" ومن بينهم دانييل توبون:"قد يكون حديث ترامب بشأن الرسوم الجمركية أسوأ في نهاية المطاف لكننا نتوقع أن يصبح الأمر أعلى في الأسابيع المقبلة. هذه المرة، من المرجح أن تبدأ الرسوم الجمركية ومفاوضات التجارة في اليوم الأول وبالتالي نتوقع أن يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بالدولار الأمريكي لفترة أطول مما فعلوا في عام 2017".
استفاد الدولار من التوقعات بقيام ترامب بفرض رسوما على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مما سيضر بالعملات بما في ذلك اليوان واليورو.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضا أن ترامب كان يفكر في ما يسمى ببرنامج التعريفات الجمركية العالمية، وهو ما يعني أنه ينطبق على كل دولة.
سياسات وتهديدات ترامبهيمنت سياسات ترامب التجارية المهددة على المناقشات بين المستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر ومن الممكن أن يؤدي برنامج التعريفات الجمركية الواسع النطاق إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة أسعار المستهلك.
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تحركات بيتكوينلا تزال العوامل الاقتصادية الكلية تؤثر بشكل كبير على دورة حياة البيتكوين المتطورة باستمرار باعتبارها أحد الأصول المفضلة بشكل متزايد من قبل وول ستريت، وفق ما ذكر موقع ذا ستريت.
وعمل تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ويفيد بأن التعريفات الجمركية لترامب ربما لا تكون واسعة النطاق كما كان يُعتقد سابقًا وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار وتقلب سعر البيتكوين بنحو 2% على الفور وفي وقت لاحق دحض الرئيس ترامب هذا التقرير وقلص البيتكوين مكاسبه.
ومع ذلك، تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على زخمها في بداية العام، حيث استعاد مستوى 102 ألف دولار يوم الاثنين - بعد أن استمرت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الارتفاع أيضًا.
اقرأ أيضاً: رياح عكسية مفاجئة قد تهبط بسعر بيتكوين في 2025.. اعرف المخاطر
وأشارت تقارير إلى أن أكثر من 500 مليون دولار تدفقت إلى فئة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين خلال الأيام الثلاثة الأولى من العام.
توقعات الدولار وبيتكوينمن المرجح أن تظل البيئة الاقتصادية الكلية بمثابة نقطة محورية لأسواق العملات المشفرة مع بداية عام 2025.
ومن المرجح أن تستمر تقلبات الدولار الهبوطية الناجمة عن المزيد من الشائعات حول التراجع المحتمل عن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في ضخ التقلبات في الأسواق العالمية. وتعكس تحركات أسعار البيتكوين الأخيرة هذا حيث يراقب المتداولون عن كثب مؤشر الدولار بحثًا عن إشارات.
ومع تشكيل السياسات المالية والنقدية في ظل الإدارة الجديدة، من المرجح أن تشهد سوق العملات المشفرة نشاطًا متزايدًا.