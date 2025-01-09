الحكومة الأمريكية تحصل على الموافقة القضائية لتصفية 6.5 مليار دولار من البيتكوين

حصلت الحكومة الأمريكية على موافقة قضائية لتصفية 69,370 بيتكوين بقيمة 6.5 مليار دولار، تم مصادرتها من متجر “طريق الحرير” الذي كان قائم على الانترنت المظلم.

وفقا لتقرير من “DB News” في 9 يناير، فإن القرار صدر في 30 ديسمبر من قبل قاض فيدرالي.

تشير بيانات “Arkham Intelligence” إلى أن العنوان المرتبط بالبيتكوين المصادر شهد انخفاض في حيازاته إلى الصفر في 8 يناير، لكن منصة “Blockchain.com” أظهرت أن الرصيد لم يتغير.

فيما يخص البيع، أفاد بعض المعلقين، مثل “@trading_axe” على منصة X أن البيتكوين المصادر قد تم تصفيته بالفعل عبر منصة كوين بيس.

واعتبر معلقون آخرون، مثل “MartyParty”، أن البيع قد حدث سابقا بالفعل، مؤكدين أن لا حاجة للخوف في الوقت الحالي.

من جهة أخرى طمأن “كي يونج جو” الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant” بأن تصفية 6.5 مليار دولار يمكن أن تتم بسهولة خلال أسبوع دون تأثير كبير.

رد فعل سوق الكريبتو:

لم تؤدِ الأخبار إلى رد فعل كبير في أسعار العملات الرقمية، لكن البيتكوين تراجع بنسبة 3٪ إلى 93600 دولار في وقت كتابة المقالة، بعد أن سجل أدنى مستوى يومي عند 92,500 دولار.

إذا انخفض البيتكوين إلى ما دون مستوى 90,000 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار مشاعر الذعر والخوفا ما يعني بيع الذعر.

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