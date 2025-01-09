إيلون ماسك محذرا: خطط مكافحة التضخم قد تبطئ نمو البيتكوين

حذر “إيلون ماسك”، الرئيس الجديد لمكتب D.O.G.E (وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية) من أن سياساته المقترحة لتقليص العجز المالي وخفض التضخم قد تؤثر سلبا على سعر البيتكوين.

حيث يهدف المكتب الذي يترأسه “ماسك” إلى تحسين كفاءة الحكومة وتقليل الإنفاق الزائد، ما قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع بعض الأصول المالية.

أشار “ماسك” إلى أن تقليص العجز قد يقلل من السيولة التي تدفع أسعار الأصول المالية، بما في ذلك البيتكوين.

هذا الانخفاض في التضخم قد يضعف من جاذبية الأصول الرقمية كتحوط ضد تدهور قيمة الدولار.

حاليا، يشهد البيتكوين تصحيح ملحوظ، حيث سجل سعر البيتكوين انخفاض إلى 92500 دولار، بعد أن تخطى حاجز 100,000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

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