وضع السوق: البيتكوين والعملات الرقمية البديلة تحت الضغط!

انخفض سعر البيتكوين (BTC) إلى ما دون 93 ألف دولار مرتين خلال الساعات 12 الماضية، ما أدى إلى موجة من الخسائر في أغلب أسعار العملات الرقمية البديلة.

تأثرت العملات الرقمية البديلة بشدة، مع تراجع ملحوظ في أسعار كل من العملة الرقمية:

DOGE و ADA و AVAX و LINK وغيرها.

قبل يومين، بلغ سعر البيتكوين قمة سنوية جديدة تجاوز فيها 102 ألف دولار بدعم من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن إعلان تقرير الوظائف الأمريكي أدى إلى انخفاض سريع إلى أقل من 97 ألف دولار يوم الثلاثاء، واستمر الضغط الهبوطي يوم الأربعاء ليصل السعر إلى 92,500 دولار.

رغم ارتداد طفيف إلى 95 ألف دولار، أثرت التدفقات السلبية من صناديق ETF البيتكوين (600 مليون دولار) على الزخم، مما أدى إلى انخفاض جديد خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس.

شهدت العملات الرقمية البديلة تراجعات كبيرة، أبرزها عملة ADA التي فقدت 8.5٪ وهبطت دون مستوى الواحد دولار.

سجلت DOGE و AVAX و LINK و XLM خسائر تصل إلى 7٪، بينما هبطت AI16Z وWIF بنسبة 19٪ و14٪ على التوالي.

خسرت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 350 مليار دولار خلال يومين لتصل إلى 3.4 تريليون دولار.

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