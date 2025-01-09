شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.. أبرز اشتراطات بناء المساجد والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات بناء المساجد في السعودية

بناء وتطوير المساجد في السعودية

مكملات المساجد وملحقاتها

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن بناء وتطوير المساجد في المملكة، يخضع للاشتراطات المعمارية الواردة في كود البناء السعودي.وأوضحت أن المساجد تنفرد بمعايير عامة للتصميم المعماري، حيث تخضع نسبة المباني لمبنى المسجد والمباني الملحقة به للأنظمة البلدية، وللموقع الجغرافي للمسجد وعدد السكان الذين يخدمهم وفقًا للأدلة الفنية لبناء المساجد «اشتراطات التخطيط العمراني».ولفتت إلى أنه يجب أن يكون تصميم المسجد وملحقاته متكاملاً مع الساحات والحدائق المحيطة بما يمكن من الصلاة فيها من أجل تحقيق مبادئ العمارة المستدامة بتوفير مناطق ظل لأماكن تمكن من الجلوس حول المسجد.كما أن يراعي التصميم خصوصية المحيط المباشر بتحقيق معايير الخصوصية والنواحي الشرعية إذا كان يقع في مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية.وكذلك يجب مراعاة مفهوم الاستدامة في المسجد اجتماعيًا من خلال جعل المساجد عنصر جذب وتجميع للسكان، واقتصاديًا من خلال اعتماد المسجد على نفسه اقتصاديًا دون الحاجة إلى دعم خارجي.وكذلك بيئيًا من خلال جعل المساجد مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، كما يجب تحقيق نسبة 50% من مداخل المبنى لتكون سهلة الاستخدام والوصول وتوفير مدخل واحد على الأقل من مواقف السيارات إلى المسجد أو مرافقه بحيث يكون سهل الوصول والاستخدام.ووفقًا لدليل الاشتراطات المعمارية والكماليات والمكملات يجب أن يكون مصلى النساء في الدور الأرضي مع مراعاة الاتصال السمعي والبصري مع مصلى الرجال، وتوفير مصلى لكبيرات السن في الدور الأرضي إذا كان مصلى النساء في الدور العلويوشددت أنه يجب أن تكون مساحات مخارج المسجد مناسبة بحيث تستوفي أعداد استراتيجية خاصة للإخلاء، وتوفير نقطة تجمع تتسع لكافة المصلين المحتمل وجودهم في المسجد على أن تسوفي هذه المساحة متطلبات الحماية من الحريق في كود البناء السعودي.وبشأن المساجد الملحقة بمراكز الخدمة على الطرق السريعة أشارت الوزارة إلى أن وزارة البلديات والإسكان أصدرت لائحة خاصة لتصميم المسجد حيث يصمم لعدد «100» مصلي و«50» مصلية.ويأتي هذا مع توفير غرفة انتظار في مصلى النساء للأطفال وذوات الأعذار ملاصقة مصلى النساء وبفاصل زجاجي، وأن تكون مداخل الرجال قريبة من مداخل النساء مع ساتر لإعطاء الإحساس بالأمان في الأوقات التي تقل فيها الحركة في المحطةوبشأن المكملات للمسجد يشترط توفير مرحاض واحد لكل «50» مصلي بالمناطق السكنية، و«40» مصلي بالمناطق التجارية والأسواق الاستثمارية.كما يجب أن تركب ملحقات ذوي الإعاقة في دورة المياه وفقًا لدليل الوصول الشامل الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة واللوائح المعمارية في كود البناء السعودي.