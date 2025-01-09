شكرا لقرائتكم خبر عن جحيم الحرائق في لوس أنجلوس يقطع الكهرباء عن أكثر من 96 ألف منشأة والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

أسباب حرائق لوس أنجلوس

حرائق الغابات في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس، والتي لا تزال خارج السيطرة.وحذرت السلطات من أنّ هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، فيما قال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا: "إنه في وقت سابق أُعلن عن سقوط قتيلين، وارتفع العدد إلى خمسة مع استمرارنا بالتقدم في هذه المنطقة".وأضاف "تذكروا أن الوضع لا يزال متقلبًا للغاية، والحريق لم يجرِ احتواؤه إطلاقًا".وأدت الحرائق إلى تدمير مئات المباني؛ مما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر لنحو 70 ألفًا بإخلاء منازلهم.وكانت الرياح القوية قد أججت الحرائق التي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم.فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام، وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارًا غزيرة منذ أشهر.وفي تلك الأثناء أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه على تواصل بالمسئولين في الولاية، موضحًا أنه عرض تقديم أي مساعدة مطلوبة من أجل إخماد الحرائق في منطقة "باسيفيك باليساديس".كما أعلنت سلطات مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 96 ألف منشأة.وذلك بعدما اجتاحت حرائق الغابات سفوح التلال في المدينة خلال الساعات الماضية، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وذكرت أن الرياح القوية أججت الحرائق التي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم.وأجبر الحريق الهائل آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأمريكية الكبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات.وحذّرت في الوقت ذاته من أنّ النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية، واندلع الحريق ظهر الثلاثاء في حيّ باسيفيك باليساديس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات.