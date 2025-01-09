شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «أنابيب» على أساس سعر 12.20 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للأنابيب يوم الأربعاء 1446/07/08هـ الموافق 2025/01/08م على تقسيم أسهم الشركة.

وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.20 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/07/09هـ الموافق 2025/01/09م، و إلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/07/13هـ الموافق 2025/01/13م.

