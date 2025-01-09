شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله العتيبي رئيسا تنفيذيا لـ«المركز الكندي الطبي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي، أمس، عدم تجديد عقد الرئيس التنفيذي محمد يانوري، وذلك بناءً على طلبه بعدم التجديد عند انتهاء مدة عقده والتي تنتهي في 23/ 01/ 2025، حيث تم الاتفاق على عدم رغبة الطرفين في الاستمرار.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس، تعيين عبدالله بن سعد العتيبي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 23/ 01/ 2025.
وأضافت أن العتيبي سيبدأ مباشرة العمل في 23 يناير الحالي.
وتولى عبدالله العتيبي عدداً من المناصب القيادية داخل الشركة وصولاً إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وذلك بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
ويمتلك عبد الله العتيبي خبرة تمتد لأكثر من 18 سنة، إذ عمل في قطاعات حيوية مثل القطاع البنكي، النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتقلد مناصب قيادية بارزة منها، مدير تطوير الأعمال، ومدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط والمدير الإقليمي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس، تعيين عبدالله بن سعد العتيبي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 23/ 01/ 2025.
وأضافت أن العتيبي سيبدأ مباشرة العمل في 23 يناير الحالي.
وتولى عبدالله العتيبي عدداً من المناصب القيادية داخل الشركة وصولاً إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وذلك بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
ويمتلك عبد الله العتيبي خبرة تمتد لأكثر من 18 سنة، إذ عمل في قطاعات حيوية مثل القطاع البنكي، النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتقلد مناصب قيادية بارزة منها، مدير تطوير الأعمال، ومدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط والمدير الإقليمي.