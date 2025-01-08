السعودية تدين مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حيال الخريطة المنشورة من حسابات تابعة له - #عاجل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية ورفضها المزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تظهر أجزاء من دول عربية ( الأردن ولبنان وسوريا ) ضمن حدودها المزعومة. وتؤكد المملكة أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية. وتجدد المملكة في هذا السياق مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.



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