تكنولوجيا: #CES2025: أسوس تقدم ROG NUC 2025 المصغر مع أحدث معالج من انتل وكروت Nvidia RTX 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت أسوس بتحديث الحاسب المصغر ROG NUC، التي ظهرت لأول مرة العام الماضي مع معالجات Intel Meteor Lake وكروت الشاشة من سلسلة Nvidia RTX 40 لأجهزة الحواسيب المحمولة.

يوفر ROG NUC (2025) تحسينات في الأداء في جميع المجالات بفضل معالجات Arrow Lake-HX ووكروت الشاشة الجديدة من سلسلة RTX 50 للأجهزة المحمولة. وتحديداً GeForce RTX 5080 مع ذاكرة 16 جيجابايت من GDDR7 VRAM.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم ROG NUC الجديد ما يصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5-6400 ويحتوي على فتحتين M.2 2280 لوحدات التخزين من نوع PCIe Gen 4 SSD. يوفر الحاسب المصغر اتصال Bluetooth 5.4 و Wi-Fi 7، بالإضافة إلى المنافذ التالية:

1x مقبس 3.5 ملم

1x مدخل طاقة DC

2x منفذ DisplayPort 2.1

2x منفذ HDMI 2.1 (FRL)

1x فتحة قفل Kensington

1x منفذ Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1)

1x منفذ RJ45

6x منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 جيجابت في الثانية)

1x منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C

وكل هذه المكونات تأتي في هيكل معاد تصميمه بأبعاد 282.4 × 187.7 × 56.5 ملم ويزن 3.12 كجم. يحتوي الحاسب المصغر على ثلاث مراوح، بما في ذلك واحدة مخصصة لوحدة المعالجة المركزية.

لم تعلق أسوس على الأسعار أو التوافر بعد.

المصدر