تكنولوجيا: RedmiBook 14 و16 2025 البديل الأقوى لـ MacBook Air كاستيراد مباشر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أسبوع، كشفت شاومي عن طرازي RedmiBook 14 و16 (2025) اللذين باتا الآن متاحين للاستيراد المباشر من خلال وكيل الاستيراد TradingShenzhen. توفر جميع الإصدارات من هذه الأجهزة خيارات متعددة مع أسعار تنافسية، كما هو موضح أدناه:

RedmiBook 14 (2025):

16 جيجابايت/512 جيجابايت: 824.55 دولارًا

16 جيجابايت/1 تيرابايت: 865.94 دولارًا

32 جيجابايت/1 تيرابايت: 907.32 دولارًا

RedmiBook 16 (2025):

16 جيجابايت/512 جيجابايت: 886.63 دولارًا

16 جيجابايت/1 تيرابايت: 938.35 دولارًا

32 جيجابايت/1 تيرابايت: 979.74 دولارًا

يُنصح المشترون الدوليون بالتحقق بعناية من إجراءات الشحن وأي رسوم جمركية محتملة. على سبيل المثال، قد تُفرض رسوم “تخليص مبسطة” في الولايات المتحدة على الطلبات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار.

ومن حيث الضمان، تقدم TradingShenzhen فترة إلغاء مدتها 14 يومًا وضمانًا لمدة عام واحد. ومع ذلك، نظرًا لأن المورد مقره الصين، قد يجد المشترون خارج الصين صعوبة في ضمان حقوق الضمان إذا تطلب الأمر.

يُوصى بالاطلاع على تقييمات المورد عبر مواقع مثل Trustpilot للحصول على فكرة أفضل. كما يمكن للمشترين الانتظار حتى يتم إطلاق الأجهزة رسميًا في بلدانهم.

تم تجهيز كلا الطرازين بمعالج Intel Core i5-220H، ولكن الأجهزة تفتقر إلى وحدة معالجة رسوميات مخصصة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى الوزن الخفيف: 1.36 كجم للطراز مقاس 14 بوصة، و1.65 كجم للطراز مقاس 16 بوصة.

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