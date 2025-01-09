تكنولوجيا: تجربة كارت RTX 5080 تكشف عن قفزة هائلة في الأداء مع DLSS 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي كارت الشاشة RTX 5080 ضمن تشكيلة RTX 50 الجديدة بسعر 999 دولارًا مع وعد بقفزة هائلة في الأداء مما يجعله الخيار الأمثل لجمهور اللاعبين خصوصاً مع فارق السعر مع كارت 5090 ما يقارب من 1000 دولار.

وتأتي أولى التجارب لأثبات قدرة كروت 5080 بالقاء نظرة أولية على أداء DLSS 4 لـ RTX 5080، وقد اختبرت البطاقة مع لعبة Cyberpunk 2077 وقارنت الأداء بـ RTX 4080 Super.

وبدءًا من DLSS 4 Frame Generation 3x و 4x الجديدين، تشهد كروت RTX 5080 زيادة هائلة في الأداء وفقًا لاختبارات Digital Foundry الأولية. مع تشغيل اللعبة بدقة 4K مع وضع RT Overdrive، و DLSS 4 Performance، و 2x Frame Generation، يمكن لـ RTX 5080 دفع 525٪ إطارات أكثر، في المتوسط، من العرض الأصلي بدون DLSS.

يزداد الفرق إلى 725٪ مع 3x Frame Generation و 913٪ مع 4x Frame Gen. بعبارة أخرى، يمكن لـ 4x Frame Generation من DLSS 4 زيادة متوسط ​​عدد الإطارات في الثانية في Cyberpunk 2077 بأكثر من 900٪.

بمقارنة RTX 5080 بـ RTX 4080 Super، تتفوق RTX 5080 مع اعداد DLSS 4 Performance و 4x Frame Generation، فهي أفضل بنسبة 91٪ في المتوسط ​​مقارنة بسلفه مع DLSS 4 Performance مع 2x Frame Generation.

إلى جانب زيادة الأداء، يوفر DLSS 4 Frame Generation أيضًا مجموعة من التحسينات الجديدة تبدو الصورة التي ينتجها DLSS 4 ونموذج Transformer الجديد أفضل من DLSS 3.

على سبيل المثال، يبدو أن DLSS 4 Frame Generation لا يعاني من ghosting أثناء اللعب وهي مشكلة كانت مستمرة في الجيل السابق. وبالمثل، فإن Ray Reconstruction، وهي تقنية DLSS 3 تعزز جودة تتبع الأشعة، قد شهدت أيضًا تحسنًا ملحوظًا. فإن Ray Reconstruction في DLSS 4 أكثر استقرارًا وأقل عرضة لفقدان التفاصيل.

أخيرًا، تمكنت إنفيديا أيضًا من تخفيف مشكلات تباعد الإطارات المرتبطة بـ DLSS في أحدث إصدار ولحسن الحظ لا تؤدي الزيادة في الأداء إلى زيادة كبيرة في زمن الاستجابة حيث تُبلغ زمن الاستجابة خلال التجربة 57 مللي ثانية مقابل 50 مللي ثانية لـ 4x مقابل 2x Frame Generation.

بشكل عام يبدو RTX 5080 ترقية قوية مقارنة بـ RTX 4080 Super وخيار مناسب جداً للحصول على جودة فائقة في اللعب دون تكلفة أكبر.

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