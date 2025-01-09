تكنولوجيا: تلفاز Samsung RGB microLED الذكي يقدم تقنية الإضاءة الخلفية microLED لخفض التكلفة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عشاق المسرح المنزلي الذين يبحثون عن اجهزة تلفاز متطورة يواجهون عادةً خيارًا بين OLED وLCD المزودة بإضاءة خلفية mini-LED.

كلتا التقنيتين تقدمان مزايا وعيوب. تتميز شاشات OLED بقدرتها على تقديم اللون الأسود المثالي دون تأثيرات هالة، وأيضًا توفر أوقات استجابة أسرع.

في المقابل، تقدم اجهزة تلفاز mini-LED سطوع HDR أعلى بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تأتي شاشات mircoLED لتجمع بين ميزات التقنيتين، حيث يتألف كل بكسل فرعي فيها من صمام ثنائي صغير باعث للضوء.

رغم أن شاشات mircoLED متوفرة بالفعل في السوق، إلا أن أسعارها المرتفعة التي تتجاوز غالبًا 100,000 دولار تجعلها خيارًا غير متاح لمعظم المستهلكين.

وخلال معرض CES 2025 في لاس فيغاس، كشفت سامسونج عن حل مبتكر يجمع بين الأداء العالي والتكلفة الأقل. عوضًا عن استخدام microLED كوحدات بكسل، تعتمد سامسونج عليها كإضاءة خلفية، مما يقلل بشكل كبير عدد مصابيح LED ومناطق التعتيم، مع الحفاظ على دقة أعلى في التحكم بالإضاءة مقارنة بتقنية mini-LED.

رغم أن سامسونج لم تعلن عن العدد الدقيق لمصابيح LED أو مناطق التعتيم، من المتوقع أن يضم تلفازها الجديد عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من المناطق، مقارنة بآلاف المناطق في أجهزة mini-LED.

تقلل هذه التقنية من تأثيرات التفتح وتعزز حيوية الألوان. يمكن لمصابيح microLED إصدار ضوء أبيض، أو ألوان حمراء وخضراء وزرقاء، تتطابق مع المحتوى المعروض. هذا التناغم بين لون الإضاءة الخلفية ولوحة LCD يحسن كفاءة الطاقة، حيث يستهلك التلفاز طاقة أقل بنسبة 30% مع نفس مستوى السطوع.

ويغطي النموذج الأولي لتلفاز microLED من سامسونج ما يصل إلى 90% من نطاق ألوان BT.2020، مما يعزز جودة الصورة بشكل ملحوظ. رغم أن الشركة لم تعلن عن سعر هذا التلفاز أو تاريخ طرحه، من المرجح أن يكون أغلى من تلفازات 8K Neo QLED التي تقدمها سامسونج حاليًا.

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