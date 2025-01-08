تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار

وشهد المنتدى مشاركة بارزة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حيث استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال جلسة حوارية بعنوان «التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في المملكة»، دور الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية في الاستفادة المثلى من المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن. كما سلّط الضوء على المبادرات والبرامج الاستثمارية المبنية على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، الذي أعدّته الهيئة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات.
وأكد العبداللطيف أن الهيئة، من خلال المخططات الشاملة، تسعى إلى إبراز الإمكانات الاقتصادية لكل محافظة، مع التركيز على التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تعزز من مكانة حفر الباطن كمركز اقتصادي واعد.
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