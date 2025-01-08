شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضًا بواقع 66.20 نقطة، ليصل إلى 5909.54 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 375.77 نقطة، مسجلًا 19489.21 نقطة عند الإغلاق.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 179.06 نقطة، لينهي التداول عند 42527.50 نقطة.