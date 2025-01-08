شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الالتزام البيئي" يعالج نحو 6 آلاف بلاغ خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

معالجة التجاوزات البيئية

الدمام - شريف احمد - تجاوب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال العام الماضي 2024 مع 5800 بلاغ بيئي أثرت على جودة الهواء ‏أو الماء أو التربة في مناطق عمرانية.‏ وكشف تقرير المركز أن بلاغات التجاوزات البيئية داخل النطاق العمراني تركزت حول تلوث الضوضاء التي بلغت خلال عام 2024 نحو 1462 بلاغًا بيئيًا، بينما شهد عام 2024 نحو 1147 بلاغًا بيئيًا من المواطنين والمقيمين حول انبعاثات للأدخنة الناتجة عن أنشطة ذات أثر بيئي.وباشر مفتشو المركز بلاغات تركزت حول انتشار الروائح ‏الكريهة الناتجة عن استخدام غير سليم للصرف الصحي أو مرادم النفايات الموجودة في الأماكن غير ‏المخصصة لهايث شكلت البلاغات من هذا النوع نحو 1130 من البلاغات المقدمة خلال العام الماضي 2024، وفي السياق ذاته تلقى المركز نحو 515 بلاغًا بيئيًا حول انبعاثات الأغبرة وحوالي 368 بلاغًا حول التلوث الكيميائي، بينما كانت البلاغات حول التلوث بالزيوت نحو 332.وأشار التقرير إلى أن مفتشي المركز تعاملوا مع كافة التجاوزات البيئية وفق ما نصت عليه لوائح النظام، مؤكدًا أن جميع البلاغات يجري العمل على معالجتها والتعامل مع الآثار السلبية الناتجة عنها ومعاجلتها.‏وتوزعت البلاغات البيئية جغرافيًا على مناطق المملكة، حيث شكلت المنطقة الشرقية 26% من البلاغات الواردة، ‏فيما بلغت نسبة المبلغين من منطقة الرياض نحو 26%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ16%، ثم المنطقة الجنوبية بواقع 14%، فيما تلقت منطقة نجران العدد الأقل من البلاغات بنسبة 3%.‏ يشار إلى أن مركز الالتزام البيئي يتلقى على مدار الساعة البلاغات عن التجاوزات أو الطوارئ البيئية.