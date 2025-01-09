بري لبولا يعقوبيان: "بدوري ع الشر دوارة"

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائبة بولا يعقوبان بعد ان سالت عن كيفية كتابة اسم قائد الجيش جوزيف عون بالالف او الياء قائلا: "بدوري ع الشر دوارة".

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