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بري لبولا يعقوبيان: "بدوري ع الشر دوارة"

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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائبة بولا يعقوبان بعد ان سالت عن كيفية كتابة اسم قائد الجيش جوزيف عون بالالف او الياء قائلا: "بدوري ع الشر دوارة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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