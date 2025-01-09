قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال توزيع الأوراق لبدء اقتراع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، "مش رح اضهر من هون... رح ابقى هون، ويلي بدو يتغدى يجيب ساندويش".

كانت هذه تفاصيل خبر برّي خلال توزيع الأوراق لبدء اقتراع النواب: "مش رح اضهر من هون رح ابقى هون ويلي بدو يتغدى يجيب ساندويش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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