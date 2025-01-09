اخبار العالم

معلومات الـOTV: بعد الضمانات السعودية التي تأمنت للثنائي الشيعي ومن ضمنها وزارة المال فالاخير سيضمن فوز قائد الجيش

0 نشر
0 تبليغ

أفادت معلومات الـOTV، بأنه "بعد الضمانات التي تأمنت للثنائي الشيعي فالاخير سيضمن فوز قائد الجيش العماد جوزيف عون وقد يعمد لتوزيع اصوات بين ورقة بيضاء او عون على ان يضمنوا الـ86 صوتا لعون".

وكشفت المعلومات بأن وزارة المال كانت ضمن الضمانات.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـOTV: بعد الضمانات السعودية التي تأمنت للثنائي الشيعي ومن ضمنها وزارة المال فالاخير سيضمن فوز قائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا