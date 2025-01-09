معلومات الـOTV: بعد الضمانات السعودية التي تأمنت للثنائي الشيعي ومن ضمنها وزارة المال فالاخير سيضمن فوز قائد الجيش

أفادت معلومات الـOTV، بأنه "بعد الضمانات السعودية التي تأمنت للثنائي الشيعي فالاخير سيضمن فوز قائد الجيش العماد جوزيف عون وقد يعمد لتوزيع اصوات بين ورقة بيضاء او عون على ان يضمنوا الـ86 صوتا لعون".

وكشفت المعلومات بأن وزارة المال كانت ضمن الضمانات.