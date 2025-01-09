أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي، التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأضافت الوزارة في بيان لها، "تم تدمير خمس طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجوي الروسي دمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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