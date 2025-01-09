جرادة: جلسة اليوم هي جلسة تجرع الكأس الدستورية المرة

أكد النائب الياس جرادة، في كلمة له خلال جلسة انتخاب الرئيس، أن "جلسة اليوم هي جلسة تجرع الكأس الدستورية المرة"، لافتا الى ان "الجميع شارك في تحطيم الدستور ولا يهم ما نقوم به الآن لكن الأساس هو في ما سنقوم به يوم غد".

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