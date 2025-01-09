ملحم خلف: حفاظاً على الحرية وتمسكاً بالديمقراطية لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور

اشار النائب ملحم خلفن الى أنه "حفاظاً على الحرية والجمهورية وتمسكاً بالديمقراطية وامتثالاً لأحكام الدستور وحرصاً على آلية الانتخاب التي تمنع إنتخاب موظفي الفئة الأولى فإنه لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور".
واضاف، "أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، ولنذهب جميعاً إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور".
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