الياس بوصعب: يجب القيام باي شيء لمعالجة المشكلة الدستورية بانتخاب الرئيس

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، الى اننا امام فرصة لانهاء الشغور ويجب ان لا تخرج من القاعة قبل انتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر اذا فشلنا، واليوم يجب ايجاد حل لانتخاب رئيس.
واعتبر بوصعب بان هناك مشكلة دستورية حقيقة، وقد اعتبر انتخاب الرئيس ميشال سليمان دستوريا بعد نيله الاجماع. وراى بانه يجب القيام باي شيء لمعالجة المشكلة الدستورية بانتخاب الرئيس.
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