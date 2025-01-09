سليم عون لبري خلال تلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس: "ليش عم نقرا الدستور بدنا نطبقو"

توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال تلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس قائلا: "ليش عم نقرا الدستور بدنا نطبقو"؟.

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