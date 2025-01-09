البابا فرنسيس يصف الوضع في قطاع غزة بأنه خطير ومخز للغاية

صعد البابا فرنسيس انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "خطير ومخز للغاية".
وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، اشار البابا فرنسيس إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا. وجاء في الكلمة "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة".
وذكرت الكلمة بانه "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".
وكان البابا حاضرا أثناء إلقاء الكلمة لكنه طلب من أحد مساعديه قراءتها نيابة عنه لأنه يتعافى من نزلة برد.
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