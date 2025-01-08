شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الهلال الأحمر بمكة تباشر 345.818 حالة إسعافية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

نسب بلاغات الحوادث

أسطول إسعافي مجهز

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة -بحسب إحصائيتها لعام 2024م-, 345.818 حالة تنوّعت ما بين حالات مرضية كانت هي النسبة الأعلى بواقع (154.893) حالة، وكانت النسبة الأعلى لهذه البلاغات في العاصمة المقدسة بـ (91.184) وجاءت جدة بـ (46.388) ثانيًا، ثم الطائف بـ (17.321) ثالثًا.وأوضحت الهيئة أن بلاغات الحوادث جاءت ثانيًا في مجموع الحالات بواقع (98.496) حالة كانت النسبة الأعلى لمحافظة جدة بـ (40.867)، يليها العاصمة المقدسة بـ (34.947)، وثالثًا الطائف بـ (13.682) حالة؛ بينما بلغ عدد الحالات الأخرى (101.429) حالة؛ فيما نقل الإسعاف الجوي في المنطقة (333) حالة ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي.وتمتلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أسطول إسعافي مجهز بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية. ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.