شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تُخطط للانتقام من زوجها عبر وضع "حشيش" في سيارته، لكن المفاجأة كانت في النهاية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى المستشار القانوني محمد الوهيبي، قصة زوجة طلبت من السائق وضع قطعة "حشيش مخدر" في سيارة زوجها انتقامًا منه رغم أن بينهما أولاد.

وقال الوهيبي خلال برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية :"أغرب القصص اللي تكشف مدى الحقد بين زوجين كانت امرأة حدث خلاف بينهما بسبب رغبته في الزواج من أخرى وصل بها الحال إنها تتواطأ مع السائق اللي يعمل عندهم ليجلب لها قطعة حشيش مخدر وطلبت من السائق أثناء تنظيف سيارة زوجها إنه يضع قطعة الحشيش فيها".

وأضاف :"تواصلت المرأة مع الجهات الأمنية بعدما خرج زوجها إلى الدوام وبلغت عن السيارة إنها فيها مخدرات، وبالفعل تم القبض عليه بتهمة حيازة الحشيش المخدر".

وتابع :"مع التحقيقات تم اكتشاف الأمر أن السائق هو من وضعها واعترف السائق على المرأة بعدما وثقته الكاميرات وهو يضع الحشيش في السيارة، وصدرت عقوبة بالسجن ضد المرأة".

وأكمل :"مع الأسف أحياناً الانتقام يعمي الشخص، حتى لو ما تم اكتشاف إنك إنتي اللي قمتي بهذا الفعل طيب سمعتك وسمعة أبنائك وسمعة بناتك".