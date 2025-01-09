تكنولوجيا: Panasonic تطلق تلفاز Z95B بشاشة RGB OLED ووضع Game Mode Extreme في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق LG لجهاز OLED G5، يُعتبر Panasonic Z95B واحدًا من أولى أجهزة التلفاز الذكية في العالم التي تعتمد على لوحة OLED الجديدة من LG Display، المعروفة باسم RGB Tandem Panel.

تتميز هذه اللوحة بسطوع يُوصف بأنه غير مسبوق، مدعومًا بنظام التبريد ThermalFlow من باناسونيك. رغم عدم توفير أرقام دقيقة، يُعتقد أن اللوحة تصل إلى ذروة سطوع HDR تقارب 4000 نتس/متر مربع.

تؤكد باناسونيك أن كفاءة الإضاءة تحسنت بنسبة 40% مقارنة بالإصدارات السابقة، مما يقلل من استهلاك الطاقة. يعتمد Z95B على معالج HCX Pro AI Process MK II الجديد، الذي يعزز جودة الصورة عبر ميزات مثل 4K Remaster Engine، والذي يرفع المحتوى إلى دقة 4K، ويقلل من الضوضاء البصرية والنطاقات في التدرجات اللونية.

كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision IQ HD ويضبط السطوع تلقائيًا حسب الإضاءة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Z95B معايرة الألوان الدقيقة باستخدام Calman وISFccc.

لعشاق الألعاب، يقدم Z95B معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز مع دعم تقنيات AMD FreeSync Premium وNvidia G-Sync، بالإضافة إلى تأخر إدخال منخفض للغاية.

كما انه يضم وضع True Game لتحسين دقة الألوان، ووضع Game Mode Extreme لتفعيل جميع ميزات الألعاب بسهولة. مع دعم HDMI 2.1، يتوافق التلفاز بسلاسة مع منصات الألعاب مثل Xbox Series X وPlayStation 5.

يعتمد Z95B على منصة Amazon Fire TV الذكية، مع دعم البث اللاسلكي من أجهزة آيفون وماك عبر Apple AirPlay. كما يمكن التحكم في التلفاز باستخدام الأوامر الصوتية بدلاً من جهاز التحكم عن بُعد.

تحتوي الحافة السفلية للتلفاز على مكبر صوت مدمج، تم تطويره بالتعاون مع Technics لتوفير صوت دقيق ونطاق واسع. يتميز هذا المكبر بقوة أكبر بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، بفضل مضخم صوت بقدرة 30 واط.

سوف يتم طرح Panasonic Z95B بأحجام 55 و65 و77 بوصة، مع إطلاقه في أوائل صيف 2025. ستُعلن باناسونيك عن تفاصيل الأسعار لاحقًا.

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