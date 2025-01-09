الاستخبارات الحوثية توجه بمنع انتقال الموظفين إلى المناطق المحررة

عدن - ياسمين التهامي - وجّه جهاز الأمن والاستخبارات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمنع انتقال منتسبي وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى المناطق اليمنية المحررة تحت أي مبرر.

جاء ذلك في تعميم صادر عن مدير عام المرور بوزارة الداخلية في حكومة صنعاء الحوثية غير المعترف بها دولياً، موجه إلى نواب ومساعدي المدير العام، ومديري فروع المرور بالمحافظات، ومديري مجمعات مراكز الإصدار الآلي، ومديري الإدارات في الإدارة العامة.

وأوضحت الوثيقة، التي حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها والمؤرخة بتاريخ 7 يناير الجاري، أن التعميم صدر بناءً على توجيهات وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين.

وتضمنت التوجيهات الحوثية منع الانتقال إلى المناطق المحررة تحت أي مبرر، بما في ذلك استخراج البطاقات الذكية التي اعتمدتها مؤخراً وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأرجعت مصادر أمنية أسباب القرار الحوثي إلى استمرار المليشيا في سياسات التجويع الممنهج، خصوصاً مع وجود آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها ممن يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية في عدن، ولا سيما في المحافظات التي تتقاسم السيطرة عليها حكومتا الشرعية والانقلاب، مثل تعز، والضالع، والبيضاء.

يُذكر أن الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي اتفقتا قبل سنوات على استمرار دفع مرتبات الموظفين في المناطق التي يتقاسم الطرفان السيطرة عليها. ومع ذلك، تواصل المليشيا فرض ضغوط وابتزازات على الموظفين بهدف حرمانهم من تلك الرواتب.