شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح خمسة يمنيين من السجون الليبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت السلطات الليبية، عن خمسة مهاجرين يمنيين، من سجونها، ، وذلك عقب تحركات ناجحة للاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين.

وقام مسؤول الشؤون القنصلية المكلف عبدالكريم الشعساني بزيارة عدد من السجناء اليمنيين في ليبيا بعد تدخل السفير الدكتور حسن الحرد لدى الجهات المختصة وتم إطلاق سراحهم واستلامهم من قبل الشعساني.

وأكد السفير اليمني لدى ليبيا حسن الحرد أن السفارة حريصة كل الحرص على سلامة اليمنيين من اي أذى.

وكشف السفير الحرد انه تم طلاق سراح 65يمنيًا من السجون الليبية خلال الفترة الماضية وآخرهم خمسة أشخاص بعد تواصل من الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين بالسفارة.

ونوه السفير إلى أن أبواب وهواتف السفارة مفتوحة لأستماع اي بلاغ عن أي مشكلة يتعرض إليها اي مواطن يمني .

من جهته قال علي الصباحي مؤسس الإتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين أن الاتحاد لا ولن يألو جهدا في متابعة قضايا جميع اليمنيين في الخارج أيا كانت وأن الاتحاد لايفرق بين اليمنيين بغض النظر عن أي انتماء سياسي أو غيره، فالاتحاد تكتل إنساني للجميع يسعى لمعالجة قضايا اليمنيين في المهجر.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين كان قد تدخل في قضايا مشابهة في كل من الجزائر وتونس والصومال وتكللت تلك الجهود بالنجاح.