تكنولوجيا: MSI تكشف عن Vector 16 HX AI مع معالجات Arrow Lake وكرت شاشة من سلسلة Nvidia RTX 50 في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI عن العديد من أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب، ومن بينها جهاز Vector 16 HX الذي يقدم مواصفات قوية مع بعض التضحيات البسيطة مقارنة بسلسلة Titan الرائدة.

يتميز جهاز MSI Vector 16 HX AI، كما يوحي اسمه، بشاشة مقاس 16 بوصة بدقة 2560 × 1600 ومعدل تحديث 240 هرتز، وتغطي لوحة IPS 100% من التدرج اللوني DCI-P3.

من الداخل، يعمل الجهاز إما بمعالج Intel Core Ultra 7 255HX الجديد أو معالج Core Ultra 9 275HX. بينما تتولى الرسومات إما كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 5080 (16 جيجابايت GDDR7) أو RTX 5070 Ti (12 جيجابايت GDDR7) (تعد هذه إصدارات مخصصة للألعاب من وحدات معالجة الرسومات).

يتضمن جهاز Vector 16 HX AI فتحتين تخزين PCIe Gen 5 x4 لمحركات NVMe المزدوجة ويدعم حتى 96 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 SODIMM عبر فتحتين.

بالنسبة للإدخال/الإخراج، يضم الجهاز منفذي Thunderbolt 5 (كلاهما يدعمان DisplayPort وPD 3.1)، ومنفذي USB-A 3.2 Gen 2 (10 جيجابت في الثانية)، وفتحة بطاقة SD، ومنفذ HDMI 2.1 (يدعم 8K/60 هرتز أو 4K/120 هرتز)، مع منفذ إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، ومقبس سماعة رأس/ميكروفون مشترك.

كما يحتوي على مكبري صوت بقدرة 2 واط ويدعم إما WiFi 7 أو WiFi 6E عبر بطاقة Intel Killer BE1750 أو AX211 اللاسلكية، ويعتمد على Bluetooth 5.4 أو 5.3 على التوالي. يأتي الجهاز مزودًا بنظام Windows 11 Home أو Windows 11 Pro.

يحتفظ الجهاز بنفس الأبعاد التي كان عليها سابقه في 2024، بقياس 357 × 284 × 28.55 ملم، مما يجعله جهازًا كبيرًا نسبيًا بالنسبة لحاسب محمول بشاشة 16 بوصة.

وقد ساعد الحجم الأكبر في إدارة الحرارة في النسخة السابقة، مما يجعله أمرًا يستحق المتابعة في النسخة الجديدة. يحتوي جهاز Vector 16 HX AI على بطارية ليثيوم بوليمر بقدرة 90 وات في الساعة (4 خلايا)، ويزن 2.7 كجم (5.95 رطل).

ومع ذلك، لم تكشف MSI عن الأسعار بعد.

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