شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غريبة تحدث عقرب داخل رغيف الخبز.. التفاصيل بالخبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجد مواطن عقرب داخل رغيف خبز، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد المصرية، وعلى الفور تقدم بشكوى إلي مديرية التموين.

ونشر المواطن الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب، المشوب بالخوف بين الأهالي.

من جانبها مديرية التموين بالوادي الجديد، إنها استجابت فور تلقيها الشكوى، وقامت بتشكيل لجنة موسعة للتحقيق في الحادثة، ضمت وكيل مديرية التموين، ومدير الرقابة التموينية ، ومدير إدارة تموين الخارجة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية لمركز الخارجة، ومكتب صحة الخارجة.

وأكدت المديرية، أن اللجنة شنت حملة تفتيشية دقيقة على المخبز المشتبه فيه، حيث تم فحص جميع مراحل الإنتاج للتأكد من مدى التزامه بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.

وأضافت المديرية أن التحقيقات الأولية تهدف إلى تحديد مصدر العقرب، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة المواطنين.