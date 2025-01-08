شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية مع زيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.
كما جرى بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة لحل الأزمة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.
كما جرى بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة لحل الأزمة.