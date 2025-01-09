أحمد مكي وأحمد أمين وأحمد السقا تائبون عن الاجرام في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 11:58 صباحاً - يشهد موسم دراما رمضان 2025 منافسة كبيرة بين النجوم على جذب انتباه الجمهور إلى مسلسلاتهم خلال الشهر الكريم، بتقديم أعمال متنوعة ما بين الاجتماعي والشعبي والكوميدي والتشويقي والصعيدي، ومع وضوح الرؤية بشأن شكل الموسم وطبيعة المسلسلات المقرر عرضها، نجد بعض الأمور المشتركة بين شخصيات الأبطال.

أحمد مكي يتوب عن البلطجة

ولعل أبرز الأمور اللافتة في مسلسلات رمضان 2025، أن هناك 3 نجوم يجسدون أدوار لصوص أو مشاغبين كانوا يقومون بعمليات إجرامية ويقررون التوبة والسير في الطريق الصحيح، أولهم الفنان أحمد مكي الذي يلعب خلال أحداث مسلسله الجديد "الغاوي" شخصية بلطجي من حي شعبي ولكنه يتوب ويقرر العمل في مهنة أخرى بعيداً عما كان عليه في السابق.

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مسلسل "الغاوي" من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي، من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وأحمد كمال، ويقدم مكي في هذا العمل الدراما الشعبية للمرة الأولى بعدما اعتاد على تقديم الكوميديا خلال السنوات الماضية والتي حقق بها النجاحات في الدراما والسينما.

أحمد أمين من نشال إلى بطل شعبي

الفنان أحمد أمين أيضاً يجسد خلال أحداث مسلسله الجديد "النُص" شخصية رجل هو صعلوك عاش في الثلاثينيات من القرن الماضي ويعمل في السرقة، يحاول أن يتوب ويتربّح من مصدر حلال، ويقرر تكوين فريق لمقاومة الاحتلال الإنجليزي يتحول النص بسبب بعض الأحداث المثيرة إلى بطل شعبي تتحاكى بسيرته الأجيال وذلك في إطار كوميدي.

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مسلسل "النُص" كان يحمل اسم "مذكرات نشال" قبل تغييره، ويُشارك بجانب أحمد أمين، كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية الطرابلسي. والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.

أحمد السقا يبتعد عن الأعمال الخارجة عن القانون

الفنان أحمد السقا هو الآخر يستكمل شخصية نصار التائب عن عمليات النصب والجريمة خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث كشفت أحداث الجزء الأول عن توبة ترك "نصار" العمل الخارج على القانون وبدء حياة جديدة بالحلال وتكوين أسرة، وهذا ما سيستكمله في الجزء الثاني، ليكون السقا أيضاً من النجوم الذين يجسدون مجرمين تائبين في موسم دراما رمضان 2025.

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مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، مي القاضي، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، صفوة، محمد التاجي. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

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