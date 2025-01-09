خلال زيارتهما للهند.. مبارك الهاجري يهدي أحلام عقد ألماس فخم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 11:58 صباحاً - كشفت الفنانة أحلام عن جانب من رحلتها الأخيرة في الهند برفقة زوجها مبارك الهاجري.
كشفت أحلام أنها تلقت من زوجها عقداً ماسياً أنيقا، وقالت له: "يطول عمرك"، ليرد عليها قائلاً: "تستاهلين".
تفاعل محبو أحلام مع هذا المقطع وأشادوا بجمال وأناقة الهدية التي تلقتها من زوجها، وتمنوا لهما حياة سعيدة.
الجدير بالذكر أن أحلام تنتظر طرح أحدث ألبوماتها قريباً، وبدأت في الترويج له مع عبارة "أحلام 2025، صنع في السعودية".
على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام منذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموك، ولحنها أحمد الهرمي.
هدية فخمة لأحلامنشرت أحلام مقطعاً مصوراً عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وتم تداوله بشكل مكثف عبر السوشيال ميديا، وظهرت أحلام وهي تتلقى هدية قيّمة من زوجها مبارك الهاجري .
كشفت أحلام أنها تلقت من زوجها عقداً ماسياً أنيقا، وقالت له: "يطول عمرك"، ليرد عليها قائلاً: "تستاهلين".
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تفاعل محبو أحلام مع هذا المقطع وأشادوا بجمال وأناقة الهدية التي تلقتها من زوجها، وتمنوا لهما حياة سعيدة.
الجدير بالذكر أن أحلام تنتظر طرح أحدث ألبوماتها قريباً، وبدأت في الترويج له مع عبارة "أحلام 2025، صنع في السعودية".
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آخر أعمال أحلامتنتظر الفنانة أحلام حفلها الغنائي الذي يوافق يوم 17 من يناير المقبل على مسرح "أبو بكر سالم" ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض، التي كشف عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث نشر جدول الحفلات التي ستنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض بنسخته الخامسة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، وقد تم الإعلان عنها وبلغ عددها 11 حفلة سيحييها نجوم الفن.
على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام منذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموك، ولحنها أحمد الهرمي.
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