وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 11:58 صباحاً - توفيت الإعلامية ليلى رستم، إحدى رموز الإعلام المصري في الستينيات، عن عمر يناهز 88 عامًا، وتعد الفقيدة من أوائل الإعلاميات اللاتي برزن مع انطلاق التليفزيون المصري في 23 يوليو 1960.

وأعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامية ليلي رستم، قائلاعبر حسابه بموقع فيس بوك، البقاء لله.. وفاة الاعلامية الكبيرة ليلي رستم.

من هي ليلى رستم؟

ليلى عبد الحميد محمود رستم، ابنة المهندس عبد الحميد بك رستم وابنة شقيق الفنان زكي رستم، من مواليد 11 فبراير 1937 بالقاهرة، انتقلت إلى محافظة الإسكندرية بسبب ظروف عمل والدها، إلا أنّ الإقامة في الإسكندرية لم تدم كثيرًا، لتكون المنصورة هي المحطة التالية في حياتها.

حصلت على ماجستير في الصحافة من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت كمذيعة ربط وقارئة نشرات إخبارية بالفرنسية قبل أن تتألق في تقديم البرامج التلفزيونية.

قدّمت ليلى رستم خلال مسيرتها التي امتدت بين عامي 1960 و1967 مجموعة من البرامج المميزة التي جمعت بين السياسة والمجتمع والفن.

اشتهرت ليلى رستم بلقب "صائدة المشاهير"، نظرًا لإجرائها مقابلات مع كبار الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم، ما جعلها واحدة من أعلام الإعلام العربي في تلك الحقبة.

قدّمت ليلى رستم 3 من أبرز برامج التليفزيون المصري، وهي: "الغرفة المضيئة"، "عشرين سؤال"، و"نجمك المفضل"، كما كانت تقدم 4 نشرات باللغة الفرنسية، و4 دروس تعليمية للغة الإنجليزية ضمن البرامج التعليمية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية ضمن برنامج "نافذة على العالم".

يُعد برنامج "نجمك المفضل" من أشهر أعمالها، حيث استضافت خلاله أكثر من 150 شخصية بارزة من كبار الأدباء والكتاب والصحفيين والفنانين، مثل طه حسين، عبد الحليم حافظ، وتوفيق الحكيم، كما أجرت مقابلة شهيرة مع الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز إعلاميات جيلها.

سافرت إلى بيروت عام 1967 حيث قدّمت العديد من البرامج التي أكدت نجوميتها، مثل برنامج سهرة مع الماضي، وبين الحقيقة والخيال، ومحاكمات أدبية.

بعد سنوات قضتها في الغربة كانت العودة لمصر في عام 1980، وكان قرارها بالرجوع لشاشة التليفزيون المصري، لتقدم وقتها برنامج قمم، استضافت خلاله العديد من رموز المجتمع المصري، بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبي.

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