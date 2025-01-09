شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان.. ويصفه بالقائد المناسب لهذه المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان، مضيفا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون هو القائد المناسب لهذه المرحلة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن عون يحظى بثقتي وأعتقد اعتقادا راسخا بأنه القائد المناسب، وسيوفر قيادة حاسمة لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل.