شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة مباراة أبو قير للأسمدة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ببطولة كأس مصر، وبدأ الاستعداد لمواجهة الفريق الموزمبيقى بلاك بولز بالكونفدرالية الأفريقية .

موعد مباراة الزمالك و بلاك بولز بالكونفدرالية

يلتقى الزمالك مع بلاك بولز في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تقام يوم 12 يناير الجارى، بإستاد القاهرة، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلاً من موزمبيق.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.



ماذا يحتاج الزمالك للصعود لربع النهائى

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط للتأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته، وحال فوزه فى إحدى المباراتين المقبلتين أمام بلاك بولز أو إنيمبا يجعله يصعد لـ ربع نهائي البطولة، حيث يلتقى مع بلاك بولز الأحد المقبل، بينما يواجه إنيمبا يوم 19 يناير الجارى.

ترتيب الزمالك فى مجموعته بالكونفدرالية

ويدخل الزمالك المباراة متصدرا مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه المصرى فى الوصافة برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ويليه إنيمبا.

وأعلنت شركة تذكرتى عن فتح باب الحجز لـ مباراة نادى بلاك بولز الموزمبيقى، ونادى الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، والتى تجمع الفريقين الأسبوع المقبل

