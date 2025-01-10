شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لكولر وكابتن الأهلي للحديث عن مباراة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومعه أحد كباتن الفريق مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن مباراة استاد أبيدجان المرتقبة غداً ، حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .

يدخل الأهلي مباراة السبت التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل في البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير وهي الخسارة التي قلبت الموازين في المجموعة.

وتضم قائمة الأهلي في كوت ديفوار، 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس -أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا -وسام أبو علي - سمير محمد وحسين الشحات.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة الطويلة في الركبة ، فيما يغيب، الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة، ويغيب للإصابة أيضاً، كلاً من طاهرمحمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وحمزة علاء فيما يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب إنهاء إجراءات إنتقاله إلى نادي قطر القطري، كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا للسبب ذاته حيث إقترب من الإنتقال لأحد الأندية الليبية ، ويتواصل غياب علي معلول لعدم القيد في قائمة الفريق.